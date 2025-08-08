8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज फिर से होने लगा गर्मी, तीखी धूप कर रही परेशान

बीते तीन-चार दिन से निकल रही तेज धूप के चलते आज जयपुर में सुबह से गर्मी का असर दिखाई दिए। लोग सुबह से ही पसीनों से तरबतर नहीं आए। आज सवेरे राजधानी में सुबह से तीखी धूप निकल रही है। मौसम साफ रहने से गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं।

जयपुर

Murari

Aug 08, 2025

– आज सवेरे राजधानी में सवेरे से ही कड़ाके की धूप निकली

जयपुर। बीते तीन-चार दिन से निकल रही तेज धूप के चलते आज जयपुर में सुबह से गर्मी का असर दिखाई दिए। लोग सुबह से ही पसीनों से तरबतर नहीं आए। आज सवेरे राजधानी में सुबह से तीखी धूप निकल रही है। मौसम साफ रहने से गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो कमोबेश सभी जिलों में आज मौसम साफ है और बारिश की संभावना न के बराबर है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूतनम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभाना है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज पूरे प्रदेश में धूप ​खिली रहेगी। मौसम साफ रहने से गर्मी का असर पिर से बढ़ता दिखाई देगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज फिर से होने लगा गर्मी, तीखी धूप कर रही परेशान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Traffic Rule: अंधेरे में चला रहे ई-चालान का तीर लगता कहीं और… दोषी कोई और, जानें सच्चाई

जयपुर

डिप्टी CM दिया कुमारी ने दिल्ली में स्पीकर बिरला और गृह मंत्री शाह से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

जयपुर

Swachhata Ka Sanskar: इन्फ्लुएंसर पढ़ाएंगे शहरवासियों को स्वच्छता का पाठ, स्वच्छता में जयपुर होगा अव्वल

जयपुर

Rajasthan : एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई हुई महंगी, विदेश में 50 लाख तो देश में डेढ़ करोड़ में बनता डॉक्टर

Rajasthan MBBS course studies have become expensive abroad 50 lakhs in India 1.5 crores cost become a doctor
Patrika Special News

सीधे इस लिंक से चेक करें Rajasthan Pashu Parichar Result 2025, इतने सीटों के लिए रिजल्ट जारी

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.