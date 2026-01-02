2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज ठंडा, तापमान में गिरावट से बढ़ा सर्दी का जोर

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ नजर आया, लेकिन सर्द हवाओं से सर्दी का जोर गुलाबी नगर में बढ़ गया है। दिन व रात के तापमान में गिरावट से राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ा है। आज सवेरे जयपुर में धूप निकली, लेकिन सर्द हवाओं के चलते लोगों को गलन महसूस हुई।

जयपुर

image

Murari

Jan 02, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और होगी पारे में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ नजर आया, लेकिन सर्द हवाओं से सर्दी का जोर गुलाबी नगर में बढ़ गया है। दिन व रात के तापमान में गिरावट से राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ा है। आज सवेरे जयपुर में धूप निकली, लेकिन सर्द हवाओं के चलते लोगों को गलन महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान गिराव है। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों के तापमान में गिरावट हुई है। साथ ही आज कई जिलों में कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, दिन व रात के पारे में गिरावट से प्रदेश में सर्दी का असर तीखा हो रहा है। आगामी दिनों में पारे में और गिरावट होने से सर्दी तेवर और तीखे होंगे। गलन व कोहरे का भी प्रभाव बढ़ेगा।

Updated on:

02 Jan 2026 08:38 am

Published on:

02 Jan 2026 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज ठंडा, तापमान में गिरावट से बढ़ा सर्दी का जोर

