Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज होने लगा गर्म, दिन व रात के तापमान में हो रही बढ़ोतरी

राजधानी जयपुर सहित अब पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज गर्म होने लगा है। दिन में तीखी धूप अब लोगों को चुभने लगी है। वहीं रातें अभी थोड़ी ठंडी बनी हुई हैं। हालांकि दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी का क्रम जारी है।

जयपुर

image

Murari

Mar 07, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित अब पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज गर्म होने लगा है। दिन में तीखी धूप अब लोगों को चुभने लगी है। वहीं रातें अभी थोड़ी ठंडी बनी हुई हैं। हालांकि दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी का क्रम जारी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश की पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी ​जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में अआज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, रेगिस्तानी जिलों में दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण इन जिलों तेज गर्मी का अहसास लोगों को हो रहा है।

जयपुर

07 Mar 2026 08:42 am

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज होने लगा गर्म, दिन व रात के तापमान में हो रही बढ़ोतरी

