Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे तेज धूप से मौसम का मिजाज गर्म, दिन में बादल छाए रहेंगे

कल दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेनिक आज सवेरे तेज धूप निकलने से मौसम में फिर से गर्माहट बढ़ गई। हालांकि आज भी दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे धूप-छांव की ​िस्थति रहेगी। वहीं आज दिन के तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

जयपुर

Murari

Sep 20, 2025

– आज गुलाबी नगर के तापमान में होगी एक डिग्री की बढ़ोतरी

जयपुर। कल दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेनिक आज सवेरे तेज धूप निकलने से मौसम में फिर से गर्माहट बढ़ गई। हालांकि आज भी दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे धूप-छांव की ​िस्थति रहेगी। वहीं आज दिन के तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के पूर्वी अंचल के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। मेवाड़ अंचल में आज तापमान कल की तरह ही ​िस्थर रहेगा। वहीं रेगिस्तानी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में ​अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। आज चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आ ज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। आज बीकानेर जिले में दिन में अ​धिकतम तापमान सबसे ज्यादा रहेगा। वहीं उदयपुर जिले में सबसे कम रहेगा।

Published on:

20 Sept 2025 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे तेज धूप से मौसम का मिजाज गर्म, दिन में बादल छाए रहेंगे

