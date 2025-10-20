Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में दीपावली पर मौसम का मिजाज गर्म, दिन में तीखी धूप गर्मी का अहसास

आज दीपावली का पर्व है। राजधानी जयपुर सहित पूरा प्रदेश दीपोत्सव की खुशी में जगमग है। ऐसे में मौसम का मिजाज भी गर्म बना हुआ है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में तीखी धूप ​खिली, इस वजह से मौसम का मिजाज गर्म नजर आया।

जयपुर

image

Murari

Oct 20, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, दीपावली के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज

जयपुर। आज दीपावली का पर्व है। राजधानी जयपुर सहित पूरा प्रदेश दीपोत्सव की खुशी में जगमग है। ऐसे में मौसम का मिजाज भी गर्म बना हुआ है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में तीखी धूप ​खिली, इस वजह से मौसम का मिजाज गर्म नजर आया। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने से इन जिलों में गर्मी का अहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज अ​धिकांश जिलों के दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं रात का पारा भी बढ़ा है। इससे मौसम का मिजाज गर्म बना रहेगा।

Rajasthan Weather : जयपुर में दीपावली पर मौसम का मिजाज गर्म, दिन में तीखी धूप गर्मी का अहसास

