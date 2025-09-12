Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे तेज धूप ​खिली, तापमान बढ़ने से मौसम का मिजाज हुआ गर्म

राजधानी जयपुर में बीते तीन दिन से ​​खिल रही धूप से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि आज सवेरे धूप में थोड़ा तीखापन महसूस हुआ। इससे हल्की गर्माहट महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में एक बार फिर बारिश का तंत्र सक्रिय होने से फिर से तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि रात के तापमान में हल्की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है।

जयपुर

Murari

Sep 12, 2025

– पूर्वी और प​श्चिमी राजस्थान में दिन के तापमान में होगी बढ़ोतरी

जयपुर। राजधानी जयपुर में बीते तीन दिन से ​​खिल रही धूप से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि आज सवेरे धूप में थोड़ा तीखापन महसूस हुआ। इससे हल्की गर्माहट महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में एक बार फिर बारिश का तंत्र सक्रिय होने से फिर से तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि रात के तापमान में हल्की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। जयपुर में रात को चल रही हल्की हवा से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट से मौसम में हल्की ठंडक छा गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा व धूप ​खिलेगी। इससे तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

जयपुर

Published on:

12 Sept 2025 08:46 am

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे तेज धूप ​खिली, तापमान बढ़ने से मौसम का मिजाज हुआ गर्म

