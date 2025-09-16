Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज धूप-छांव का माहौल रहेगा, मौसम का मिजाज गर्म रहने से गर्मी का अहसास

राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज नरम-गर्म रहने की संभावना है। कभी बादल दिखाई देंगे तो कभी धूप दिखाई देगी। इससे लोगों को गर्मी का अहसास होगा। वहीं राजस्थान की बात करें तो आज प्रदेश में भी मौसम मिला-जुला रहेगा।

जयपुर

Murari

Sep 16, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज जयपुर में हल्के बादल छाए रहेंगे

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज नरम-गर्म रहने की संभावना है। कभी बादल दिखाई देंगे तो कभी धूप दिखाई देगी। इससे लोगों को गर्मी का अहसास होगा। वहीं राजस्थान की बात करें तो आज प्रदेश में भी मौसम मिला-जुला रहेगा। लोगों को दिन में तीखी धूप सताएगी। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, मेवाड़ अंचल के कई जिलों में आज तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। इससे रात में हल्की ठंडक का अहसास होगा।

जयपुर

Published on:

16 Sept 2025 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज धूप-छांव का माहौल रहेगा, मौसम का मिजाज गर्म रहने से गर्मी का अहसास

जयपुर

