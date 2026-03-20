कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष: खबर पर अकुंश क्यों रहे… इस विचार से जन्मा जनता का अखबार, पत्रिका बना दशकों से जनता की आवाज

1958 में जयपुर से हाईकोर्ट बेंच हटा दी गई थी। पत्रिका ने बेंच को स्थापित करने के लिए वैचारिक संघर्ष छेड़ा। इससे जल्द ही जयपुर के पाठकों के बीच इसकी विश्वसनीयता स्थापित हो गई। 1960 में पत्रिका ने अपनी छोटी प्रेस स्थापित की। 1962 के आम चुनावों में पत्रिका ने सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिससे पाठकों का भरोसा मजबूत हुआ। 1964 में 5 मई से अखबार को प्रातः कालीन कर दिया गया। 1972 में रोटरी मशीन से प्रकाशन शुरू हुआा। वर्ष 1973 के अंत तक इतवारी पत्रिका की शुरुआत हुई। 1973 में सिनेमा के विज्ञापन छापने बंद कर पाठकों को अधिक जगह देने का संकल्प लिया।