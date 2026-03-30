Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में आज अंधड़ व तेज हवाओं की संभावना, तापमान में गिरावट

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी तीन-चार दिन ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज
जयपुर। राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। बीते दो-तीन दिन तापमान में बढ़ाेतरी के बाद अब आज फिर से अंधड़ व तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान में हल्की गिरावट महसूस होगी। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में उतार-चढ़ाव नजर आया। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में उतार-चढ़ाव नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतमतामपान 33 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। आज पूर्वी संभाग के कई जिलों में तेज हवाएं व करौली जिले में हल्की बारिश की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतमतामपान 29 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और नागौर जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट है। वहीं पश्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज 21 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। आज बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट है।
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