30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में आज अंधड़ व तेज हवाओं की संभावना, तापमान में गिरावट

राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। बीते दो-तीन दिन तापमान में बढ़ाेतरी के बाद अब आज फिर से अंधड़ व तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान में हल्की गिरावट महसूस होगी।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Mar 30, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी तीन-चार दिन ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। बीते दो-तीन दिन तापमान में बढ़ाेतरी के बाद अब आज फिर से अंधड़ व तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान में हल्की गिरावट महसूस होगी। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में उतार-चढ़ाव नजर आया। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में उतार-चढ़ाव नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 33 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। आज पूर्वी संभाग के कई जिलों में तेज हवाएं व करौली जिले में हल्की बारिश की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 29 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ​और नागौर जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। आज बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में आज अंधड़ व तेज हवाओं की संभावना, तापमान में गिरावट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान की सभी पंचायत, 29 परिषदों और 327 समितियों का कार्यकाल पूरा, इस बारे चुने जाएंगे 1.40 लाख जनप्रतिनिधि

rajasthan panchayat election
जयपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट की व्यवस्था, पात्रता परीक्षा का परिणाम आते ही अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र

Rajasthan High Court arrangement eligibility test result declared candidate becomes eligible for selection
जयपुर

राजस्थान की 10 सरकारी भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा, SOG की जांच में 44 अभ्यर्थी दोषी, इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

Major Fraud in 10 Rajasthan Govt Recruitments SOG Probe Finds 44 Candidates Guilty FIR Registered Against Accused
जयपुर

Rajasthan Panchayat-Nikay Election: राजस्थान में सियासी दांवपेच में उलझे पंचायत-निकाय चुनाव, क्या टूटेगी डेडलाइन?

Rajasthan Panchayat-Nikay Election-1
जयपुर

Rajasthan Board 12th Result 2026: आ गई बड़ी अपडेट, जानें कब जारी होगा RBSE 12वीं का परिणाम, ऐसे करें डाउनलोड

12th Result Update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.