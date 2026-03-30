Rajasthan Board 12th Result 2026: आ गई बड़ी अपडेट, जानें कब जारी होगा RBSE 12वीं का परिणाम, ऐसे करें डाउनलोड

RBSE 12th Result Update: 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से 12वीं कक्षा का परिणाम जल्द जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि परिणाम अप्रेल के पहले सप्ताह में घोषित किया जा सकता है।