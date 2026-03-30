30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Board 12th Result 2026: आ गई बड़ी अपडेट, जानें कब जारी होगा RBSE 12वीं का परिणाम, ऐसे करें डाउनलोड

12th Result: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर संकेत दिया था कि 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है और संभावना है कि अप्रेल के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Mar 30, 2026

12th Result Update

फोटो: पत्रिका

RBSE 12th Result Update: 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से 12वीं कक्षा का परिणाम जल्द जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि परिणाम अप्रेल के पहले सप्ताह में घोषित किया जा सकता है।

अप्रेल के पहले सप्ताह में आ सकता है रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं इस साल 11 मार्च को समाप्त हुई थीं। इसके बाद से ही छात्र और अभिभावक परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर संकेत दिया था कि 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है और संभावना है कि अप्रेल के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाए।

करीब 9 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा

इस वर्ष प्रदेशभर में लगभग 9 लाख विद्यार्थियों ने RBSE 12वीं की परीक्षा दी है। परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य तेजी से पूरा किया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे।

तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ हो सकता है जारी

पिछले साल की तरह इस बार भी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकायों का परिणाम एक साथ जारी किया जा सकता है। बोर्ड मुख्यालय अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।

पास होने के लिए जरूरी हैं इतने अंक

राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाता है।

ऐसे करें RBSE 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं—

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर 'RBSE 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स) चुनें।
  • अपना रोल नंबर दर्ज करें।
  • सबमिट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

ये भी पढ़ें

RBSE 10th Result 2026: 10वीं बोर्ड रिजल्ट में शेखावाटी का जलवा, जानिए किस जिले ने किया टॉप, इन जिलों ने भी मचाया धमाल
जयपुर
Rajasthan Board 10th result 2026, RBSE 10th result district wise, Jhunjhunu topper district RBSE, Rajasthan board result 94.23 percent, RBSE 10th girls vs boys performance, Sikar Jhunjhunu Nagaur result stats, Rajasthan 10th merit districts, RBSE result analysis 2026, Rajasthan board pass percentage, Jaipur student result stats, RBSE official result website, Rajasthan education news update, Board exam result Rajasthan 2026, District wise board result India, RBSE class 10 result highlights

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Board 12th Result 2026: आ गई बड़ी अपडेट, जानें कब जारी होगा RBSE 12वीं का परिणाम, ऐसे करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की सभी पंचायत, 29 परिषदों और 327 समितियों का कार्यकाल पूरा, इस बारे चुने जाएंगे 1.40 लाख जनप्रतिनिधि

rajasthan panchayat election
जयपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट की व्यवस्था, पात्रता परीक्षा का परिणाम आते ही अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र

Rajasthan High Court arrangement eligibility test result declared candidate becomes eligible for selection
जयपुर

राजस्थान की 10 सरकारी भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा, SOG की जांच में 44 अभ्यर्थी दोषी, इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

Major Fraud in 10 Rajasthan Govt Recruitments SOG Probe Finds 44 Candidates Guilty FIR Registered Against Accused
जयपुर

Rajasthan Panchayat-Nikay Election: राजस्थान में सियासी दांवपेच में उलझे पंचायत-निकाय चुनाव, क्या टूटेगी डेडलाइन?

Rajasthan Panchayat-Nikay Election-1
जयपुर

RTE Scam: जयपुर के स्कूल में बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना एडमिशन बच्ची के नाम पर डकारे सरकारी पैसे, प्रिंसिपल पर FIR दर्ज

RTE Scam Jaipur School Accused of Major Fraud Govt Funds Claimed in Girl Name Without Admission
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.