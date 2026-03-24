RBSE 10th Result 2026: 10वीं बोर्ड रिजल्ट में शेखावाटी का जलवा, जानिए किस जिले ने किया टॉप, इन जिलों ने भी मचाया धमाल

सीमावर्ती और छोटे जिलों की बात करें तो यहां भी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। जैसलमेर में करीब 92.64 प्रतिशत, सिरोही में 96.05 प्रतिशत और सलूम्बर में 91.26 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया गया। गौरतलब है कि पिछले वर्षों में भी झुंझुनूं और सीकर जैसे जिले लगातार शीर्ष स्थान पर बने रहे हैं। इस बार भी वही रुझान देखने को मिला। बता दें कि छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।