27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज दिन का तापमान 30 के पार, आने लगा गर्मी का मौसम

राजधानी जयपुर में अब मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे दिन अब गर्म होने लगे हैं। वहीं रात का पारा भी चढ़ने लगा है। हालांकि अभी रात में मौसम का मिजाज ठंडा है।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Feb 27, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, होली के बाद महसूस होगी गर्मी

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे दिन अब गर्म होने लगे हैं। वहीं रात का पारा भी चढ़ने लगा है। हालांकि अभी रात में मौसम का मिजाज ठंडा है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प​श्चिमी जिलों में पारा चढ़ने से लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढ़ाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में दिन के पारे में बढ़ोतरी हुई है और तापमान 30 के पार रहने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज दिन का तापमान 30 के पार, आने लगा गर्मी का मौसम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव को लेकर मदन दिलावर और डोटासरा के बीच तीखी तकरार, ‘चौकड़ी भुला दूंगा’ वाले बयान से गरमाई सियासत

Madan Dilawar, Govind Singh Dotasara
जयपुर

राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक जनता पर 7.92 लाख करोड़ का कर्ज, राजस्व प्राप्ति के अनुमान निकले फेल; जानें क्या है पूरी सच्चाई

Rajasthan Debt Hits 7 Lakh More Cr 8Cr People Under Stress as Revenue Targets Fail See Real Numbers
जयपुर

School Holiday Update: बच्चों की हो गई मौज! 10 साल बाद बदला नियम, जानें इस बार कितनी मिलेंगी गर्मियों की छुट्टियां

school Student
जयपुर

Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर में एलिवेटेड रोड को मिली स्वीकृति, 5 मार्च से शुरू होगा काम

Jaipur Sanganer elevated road gets approval work to begin on 5 March
जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे, 37 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan-Heat-Wave
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.