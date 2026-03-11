11 मार्च 2026,

बुधवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी, दिन में आज भी गर्मी के तेवर तीखे रहेंगे

राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मार्च के महीने में गर्म अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज सवेरे राजधानी जयपुर में तेज धूप ​खिली। हालांकि मौसम विभाग ने आज जयपुर में हल्के बादल छाने की संभावना जताई है। वहीं गुलाबी नगर में बीती रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से रात में अब धीरे-धीरे गर्मी का जोर बढ़ रहा है।

जयपुर

Murari

Mar 11, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आज जयपुर में हल्के बादल रहने की संभावना

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मार्च के महीने में गर्म अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज सवेरे राजधानी जयपुर में तेज धूप ​खिली। हालांकि मौसम विभाग ने आज जयपुर में हल्के बादल छाने की संभावना जताई है। वहीं गुलाबी नगर में बीती रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से रात में अब धीरे-धीरे गर्मी का जोर बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव आया। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन के दिन व रात के तापमान में उछाल देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे ज्यादा तापमान 38 डिग्री बाड़मेर में रहने की संभावना है।

Published on:

11 Mar 2026 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी, दिन में आज भी गर्मी के तेवर तीखे रहेंगे

