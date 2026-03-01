10 मार्च 2026,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan Weather Update :11 को हीटवेव, 14-15 को अंधड़ बारिश | IMD Alert Rajasthan

Rajasthan Weather Update :11 को हीटवेव, 14-15 को अंधड़ बारिश | IMD Alert Rajasthan

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Mar 10, 2026

Rajasthan Weather Update राजस्थान में बढ़ते अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग ने 14-15 मार्च को आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि इससे पहले 12 मार्च से ही तापमान में आंशिक गिरावट होना शुरू हो जाएगी। अभी राजस्थान में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। IMD ने एक दो दिन और अभी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान फलौदी का 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

10 Mar 2026 10:55 pm

