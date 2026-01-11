11 जनवरी 2026,

रविवार

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में यहां IMD का रेड अलर्ट, माइनस में Minimum temperature, जम गई बर्फ

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में यहां IMD का रेड अलर्ट, माइनस में Minimum temperature, जम गई बर्फ

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Jan 11, 2026

Rajasthan Weather Update राजस्थान में न्यूनतम तापमान माइनस में जा पहुंचा है। नागौर का न्यूनतम तापमान माइनस 1.0 डिग्री और फतेहपुर का न्यूनतम तापमान माइनस 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पिलानी 1.2, सीकर 1.7, झुंझुनूं 1.9, चूरू 2, माउंट आबू 2.5, बीकानेर 2.8, जैसलमेर 3.1, श्रीगंगानगर 3.6, दौसा 3.7, करौली 3.8, अलवर 4, जवाई डेम पाली और सिरोही 4.8, वनस्थली 5.3 और बाड़मेर का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।मौसम विभाग ने 12 जनवरी को चूरू और डीडवाना-कुचामन जिले में घने कोहरे और अति शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में कहीं शीतलहर तो कहीं अतिशीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान घना कोहरा भी छाया रह सकता है। जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी शीतलहर का असर बना हुआ है। कड़ाके की सर्दी के बीच यहां वाहनों की सीटों, छतों और शीशों पर बर्फ की परत जमी नजर आई। फतेहपुर में भी सर्दी का सितम जारी है। यहां न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है।

Published on:

11 Jan 2026 10:36 pm

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में यहां IMD का रेड अलर्ट, माइनस में Minimum temperature, जम गई बर्फ

