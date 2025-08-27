Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : गणेशोत्सव पर जयपुर में मौसम हुआ सुहाना, आज सवेरे से ही बादल छाए

आज गणेशोत्सव का पर्व है। ऐसे में मौसम भी लोगों का साथ दे रहा है। आज सवेरे से ही राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। इससे मंदिर जाने वाले दर्शना​र्थियों को तीखी धूप परेशान नहीं करेगी। मौसम विभाग ने आज गुलाबी नगर जयपुर में बारिश की चेतावनी दी है।

जयपुर

Murari

Aug 27, 2025

– मौसम विभाग ने दी आज भी बारिश की चेतावनी

जयपुर। आज गणेशोत्सव का पर्व है। ऐसे में मौसम भी लोगों का साथ दे रहा है। आज सवेरे से ही राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। इससे मंदिर जाने वाले दर्शना​र्थियों को तीखी धूप परेशान नहीं करेगी। मौसम विभाग ने आज गुलाबी नगर जयपुर में बारिश की चेतावनी दी है। इससे मौसम और खुशनुमा हो जाएगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी प्रदेश के पूर्वी जिलों व मेवाड़ अंचल में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं व बारिश की संभावना है। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। आज अलवर, दौसा और राजधानी जयपुर में बारिश की अलर्ट है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आज जोधपुर व सीकर में मानसूनी बौछारें गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा, आज प्रदेश के कई जिलों में भारी से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है।

जयपुर

