राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज नरम-गर्म, धूप के बीच हल्के बादल छाए

राजधानी जयपुर सहित देश में हल्के बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इसके प्रभाव से मौसम का मिजाज नरम-गर्म बना हुआ है। हल्के बादलों की आवाजाही हो रही है। बीच-बीच धूप भी निकल रही है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही मौसम नजर आ रहा है।

जयपुर

Murari

Aug 11, 2025

– दिन में तीखी धूप कर रही लोगों को परेशान

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित देश में हल्के बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इसके प्रभाव से मौसम का मिजाज नरम-गर्म बना हुआ है। हल्के बादलों की आवाजाही हो रही है। बीच-बीच धूप भी निकल रही है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही मौसम नजर आ रहा है। कल पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर था, लेकिन आज वहां भी मौसम का मिजाज नरम-गर्म बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। इससे मौसम का मिजाज नरम-गर्म बना रहने की संभावना है।

जयपुर

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

11 Aug 2025 08:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज नरम-गर्म, धूप के बीच हल्के बादल छाए

