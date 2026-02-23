Rajasthan Weather : जयपुर में सर्दी के तेवर नरम, दिन में तीखी धूप करने लगी परेशान, रातें अभी ठंडी

– मौसम विभाग ने कहा, आज गुलाबी नगर में बादल छाए रहेंगे

जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में तीखी धूप अब लोगों को परेशान करने लगी है। वहीं रातें अभी ठंडी बनी हुई हैं। आज सवेरे जयपुर में हल्के बादल छाए रहे। इस कारण सूर्य की तीखी किरणों ने परेशान नहीं किया। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के तापमान में उछाल आया है। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी जिलों, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तामपान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तामपान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तामपान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 29 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अब रेगिस्तानी जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। आज बाड़मेर-जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर जिले सबसे गर्म रहने की संभावना है।