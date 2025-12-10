Rajasthan Weather : जयपुर में बढ़ा सर्दी का जोर, रात में कड़ाके की सर्दी, दिन में धूप लग रही सुहानी

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर में आज रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके असर से सर्दी का जोर बढ़ गया। हालांकि सुबह धूप ​खिली व मौसम साफ रहने से लोगों को गलन का अहसास कम हुआ। वहीं आगामी ​दिनों में सर्दी का जोर बढ़ने की संभावना है। प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में सर्दी का असर तेज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिलों में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदल रहा है। अब सर्दी का दौर तेज हो रहा है। आगामी दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होंगे।