जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में सर्दी का फिर से पलटवार, आज सवेरे कोहरे के साथ गलन बढ़ी

राजधानी जयपुर में दो दिन ब्रेक के बाद आज फिर से सर्दी ने पलटवार किया है। तापमान में गिरावट व कोहरे से गलन बढ़ गई। इस कारण आज सवेरे लोगों की कंपकंपी छूट गई। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में सर्दी का और जोर बढ़ने की चेतावनी दी है।

जयपुर

Murari

Jan 20, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों बारिश से और बदलेगा मौसम

जयपुर। राजधानी जयपुर में दो दिन ब्रेक के बाद आज फिर से सर्दी ने पलटवार किया है। तापमान में गिरावट व कोहरे से गलन बढ़ गई। इस कारण आज सवेरे लोगों की कंपकंपी छूट गई। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में सर्दी का और जोर बढ़ने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के कई जिलों में दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के पूर्वी जिलों, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूतनम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूतनम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में आगामी दिनों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से मौसम में फिर से बदलाव होगा और सर्दी का जोर बढ़ेगा।

संबंधित विषय:

जयपुर

Published on:

20 Jan 2026 08:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में सर्दी का फिर से पलटवार, आज सवेरे कोहरे के साथ गलन बढ़ी

जयपुर

जयपुर
