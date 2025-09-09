Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान की ‘जानलेवा’ मानसूनी बारिश, REEL बनाने वाले 13 लोगों की मौत !

राजस्थान में इस बार इतनी बारिश हो चुकी है, जो राजस्थान के इतिहास में पिछले कई सीज़नों में आज दिन तक कभी नहीं हुई..

जयपुर

Nakul Devarshi

Sep 09, 2025

राजस्थान में वर्षा जनित हादसों में 193 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 13 लोग तो रील बनाने के चक्कर में मारे गए हैं.

09 Sept 2025 10:39 pm

राजस्थान की 'जानलेवा' मानसूनी बारिश, REEL बनाने वाले 13 लोगों की मौत !

भाजपा MLA से भिड़ गए मंत्री किरोड़ी लाल… दोनों में हुई खूब तकरार, CM भजनलाल ने शांत करवाया मामला

BJP MLA Meeting
जयपुर

सम्पादकीय : लोकतंत्र में जन अपेक्षाएं पूरी करना हो प्राथमिकता

ओपिनियन

Nepal Protest: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच फंसे जयपुर के 200 लोग, भारत सरकार से लगाई गुहार

जयपुर

राजस्थान में सरकार चलाएगी ‘शहर चलो अभियान’, 150 यूनिट फ्री बिजली और इन योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ

free electricity in Rajasthan
जयपुर

कोटपूतली में पकड़े गए नशे के सोदागर, नामी डॉक्टर सहित 2 गिरफ्तार; भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त

Drug dealers caught in Kotputli
जयपुर
