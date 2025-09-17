Patrika LogoSwitch to English

RAS Transfer List राजस्थान में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 41 RAS अफसरों के तबादले, किसे कहां लगाया देखें पूरी सूची

RAS Transfer List राजस्थान में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 41 RAS अफसरों के तबादले, किसे कहां लगाया देखें पूरी सूची

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 17, 2025

RAS Transfer List राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 41 अधिकारियों के ट्रांसफर ,पोस्टिंग की एक और सूची मंगलवार देर रात जारी की है। इससे पहले 15 सितंबर को भी एक बंपर सूची जारी की गई थी जिसमें करीब 222 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग किए गए।

देर रात सूची जारी

अब 16 सितंबर देर रात जारी सूची में मेघना चौधरी को अतिरिक्त महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक(प्रशासन)अजमेर के पद पर लगाया गया है। भुवनेश्वर सिंह चौहान को एडीएम बालोतरा लगाया है। तूलिका सैनी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में संयुक्त सचिव लगाया गया है। डॉ.अनिल कुमार पालीवाल को रजिस्ट्रार एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के पद पर लगाया गया है। संजय कुमार माथुर एडीएम सिटी, जयपुर पूर्व लगाए गए हैं। प्रिया भार्गव को परियोजना निदेशक एनएचएम राजस्थान जयपुर में लगाया गया है। राजीव द्विवेदी को एडीएम बांसवाड़ा लगाया है। दीपाली भगोतिया शासन उप सचिव, कार्मिक (क-पांच) विभाग, जयपुर, राजेंद्र सिंह दि्वतीय उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण लगाए गए हैं। डॉक्टर अभिषेक गोयल उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण में लगाए गए हैं। अश्विन के पवार उपायुक्त उपनिवेशन विभाग जैसलमेर में लगाए हैं। मनोज कुमार मीणा उपखंड अधिकारी जैतारण ब्यावर में लगाए हैं। ओमप्रभा को शासन उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग जयपुर में लगाया गया है। वहीं देवयानी को सहायक निदेशक लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग जयपुर लगाया है। एकता काबरा को पर्यटन विभाग में अतिरिक्त निदेशक जयपुर के पद पर लगाया गया है

कई जगह ADM , SDM बदले

https://www.youtube.com/shorts/4ZzQQKVa91I अभिलाषा उपखंड अधिकारी साबला डूंगरपुर लगाई गई हैं। तो वहीं हंसमुख कुमार उपखंड अधिकारी लूणी जोधपुर में लगाए गए हैं। सुरेंद्र प्रसाद उपखंड अधिकारी सीकरी डीग होंगे, दामोदर सिंह को उपायुक्त जेडीए जयपुर लगाया है। संजय कुमार गोरा भी उपायुक्त जेडीए के पद पर लगाए गए हैं। वहीं जयपाल सिंह राठौड़ उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण में लगाए हैं। अनुज भारद्वाज को उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण लगाया है। वहीं अरशदीप बराड़ सहायक भू प्रबंध अधिकारी जयपुर सेकेंड होंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण में भी बदले अफसर

सुनील कुमार झिंगोनिया उपखंड अधिकारी और उप परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना शाहाबाद बारां के पद पर लगाए गए हैं। कुसुम लता चौहान उपखंड अधिकारी परबतसर लगाई गई हैं। https://www.patrika.com/short-video/jaipur-news/222-ras-officers-transferred-in-rajasthan-19946704 अनिल कुमार चौधरी उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, भागीरथ राम दिव्तीय को उपखंड अधिकारी भादरा लगाया गया है। मनसुख राम दामोर उपखंड अधिकारी घाटोल, मुकेश चंद्र मीणा उपखंड अधिकारी कोटडा और पदेन उप परियोजना अधिकारी जनजाति कोटड़ा उदयपुर लगाए गए हैं। सुशीला मीणा उपखंड अधिकारी खंडार होंगी। रवि प्रकाश को एसडीओ लोहावट के पद पर लगाया है। महेश गागोरिया उपखंड अधिकारी भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ होंगे।

कुछ अधिकारियों के तबादले निरस्त

कल्पित शिवरान को उपखंड अधिकारी बायतु लगाया गया है। जोगेंद्र सिंह उपखंड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा लगाए गए हैं। ओम प्रकाश चंदेलिया को उपखंड अधिकारी छोटी सरवन लगाया है। प्रीति चक उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा होंगी। नरेंद्र उपखंड अधिकारी पिंडवाड़ा, अमित कुमार मीना उपखंड अधिकारी बसेड़ी, सुनील कुमार पीपलीवाल उपखंड अधिकारी अटरू, रामनिवास मेहता उपखंड अधिकारी ओसियां और ज्योत्सना खेड़ा को एसडीएम खंडेला के पद पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को जारी सूची से कुछ के तबादले-पदस्थापन निरस्त भी किए गए हैं।

