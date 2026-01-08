REET EXAM 17 से 20 जनवरी तक, 9 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल, रीट Level 1 & 2 Exam Details

REET EXAM Rajasthan Eligibility Examination for Teachers यानि “राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा” रीट लेवल वन और टू 17 से 20 जनवरी को आयोजित की जाएगी। राजस्थान स्टाफ सलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि करीब 7500 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। कुल 7 परीक्षा करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं में करीब 9 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड का प्रयास रहेगा कि परीक्षार्थियों को 9 जनवरी तक ये जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में है। उन्होंने बताया कि अगर ये संभव नहीं हुआ तो फिर 12 जनवरी तक परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी परीक्षार्थियों तक पहुंचा दी जाएगी।