8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

REET EXAM 17 से 20 जनवरी तक, 9 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल, रीट Level 1 & 2 Exam Details

REET EXAM 17 से 20 जनवरी तक, 9 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल, रीट Level 1 &amp; 2 Exam Details

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Jan 08, 2026

REET EXAM Rajasthan Eligibility Examination for Teachers यानि “राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा” रीट लेवल वन और टू 17 से 20 जनवरी को आयोजित की जाएगी। राजस्थान स्टाफ सलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि करीब 7500 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। कुल 7 परीक्षा करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं में करीब 9 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड का प्रयास रहेगा कि परीक्षार्थियों को 9 जनवरी तक ये जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में है। उन्होंने बताया कि अगर ये संभव नहीं हुआ तो फिर 12 जनवरी तक परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी परीक्षार्थियों तक पहुंचा दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

REET

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 09:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / REET EXAM 17 से 20 जनवरी तक, 9 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल, रीट Level 1 & 2 Exam Details

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

RPSC Answer Key: 10 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी, 10 से 12 जनवरी तक आपत्ति दर्ज

RPSC Exam Calendar 2026 See Lecturers and Deputy Commandants Recruitment exams will be held in January
जयपुर

Indian Army: जयपुर में दिखी भारतीय सेना की ताकत, आधुनिक हथियारों के साथ प्रदर्शित दुश्मन का तबाह ड्रोन

जयपुर

Digital Health: एआई से बदलेगी इलाज की तस्वीर, राजस्थान में डिजिटल हेल्थ और एआई पर बड़ा मंथन

जयपुर

Cold Wave Alert: राजस्थान में भी जेट स्ट्रीम का प्रभाव, अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर, 12 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश

जयपुर

पूर्ववर्ती सरकार में गठित ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के क्रियान्वयन की उठाई मांग

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.