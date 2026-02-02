Budget 2026 में राजस्थान के लिए मिला क्या-क्या खास देखिए...CM Bhajanlal ने जमकर सराहा

Budget 2026 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Modi का आभार जताते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने इस बजट में सभी राज्यों को एकसाथ आगे लेकर चलने का विजन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के तीन कर्तव्यों को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि सही मायने में ये बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बजट के माध्यम से राजस्थान को विकास की मुख्यधारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है।