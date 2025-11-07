पुलिस परेड में आरोपी चालक कल्याण मीणा का सनसनीखेज कबूलनामा

राजधानी जयपुर के राजावास इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में( (Jaipur Dumper Acident) चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने लोहा मंडी से लेकर बैनाड़ तक आरोपी की परेड(Police Parade) कराई, जिसमें कल्याण मीणा (Kalyan Meena)ने हर उस स्थान की पहचान की, जहां उसने वाहनों को टक्कर मारी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि हादसे से पहले तीन जगह शराब पी, और नशा उतरने के बाद भी दो बार -चंदवाजी और बढ़ारना में शराब का सेवन किया। उसने साफ कहा – “हां, मैंने ही इन जगहों पर वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को कुचल दिया।