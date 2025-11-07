Patrika LogoSwitch to English

पुलिस परेड में आरोपी चालक कल्याण मीणा का सनसनीखेज कबूलनामा

पुलिस परेड में आरोपी चालक कल्याण मीणा का सनसनीखेज कबूलनामा

जयपुर

image

Poonam Sharma

Nov 07, 2025

राजधानी जयपुर के राजावास इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में( (Jaipur Dumper Acident) चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने लोहा मंडी से लेकर बैनाड़ तक आरोपी की परेड(Police Parade) कराई, जिसमें कल्याण मीणा (Kalyan Meena)ने हर उस स्थान की पहचान की, जहां उसने वाहनों को टक्कर मारी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि हादसे से पहले तीन जगह शराब पी, और नशा उतरने के बाद भी दो बार -चंदवाजी और बढ़ारना में शराब का सेवन किया। उसने साफ कहा – “हां, मैंने ही इन जगहों पर वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को कुचल दिया।

Updated on:

07 Nov 2025 11:06 am

Published on:

07 Nov 2025 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / पुलिस परेड में आरोपी चालक कल्याण मीणा का सनसनीखेज कबूलनामा

बड़ी खबरें

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

14 लोगों की जान लेने वाले डंपर चालक को दोहरा झटका, कोर्ट ने दी 15 दिन की न्यायिक हिरासत, वकीलों का पैरवी से इंकार

Jaipur-dumper-accident
जयपुर

जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट

Jaipur Amyra Death Case
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, बात करते विजन-2047 की…जरूरत आज की, कहां है प्लान?

Rajasthan High Court strong remarks against government saying You talk about Vision 2047 Where is plan
जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, शेखावाटी में छूटी धूजणी, ये इलाका रहा सबसे ठंडा, भीषण सर्दी का अलर्ट

जयपुर

राजस्थान में जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार सख्त, 30 दिसंबर तक सड़क सुधार और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

CM-Bhajanlal-Sharma
जयपुर
