Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

“स्कूल नहीं आना चाहती थी…” -अमायरा की मौत ने उठाए सुरक्षा पर सवाल, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

“स्कूल नहीं आना चाहती थी…” -अमायरा की मौत ने उठाए सुरक्षा पर सवाल, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Google source verification

जयपुर

image

Poonam Sharma

Nov 07, 2025

नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की (Neerja Modi School)छात्रा अमायरा (Amayra)की मौत का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। शिक्षा विभाग की जांच टीम ने अमायरा की कक्षा के कई छात्रों से पूछताछ की। इस दौरान दो बच्चों के बयान (Amayra Classmate statement)ने जांच की दिशा बदल दी। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन अमायरा ने कहा था कि वह स्कूल नहीं आना चाहती थी।एक नौ साल की बच्ची का ऐसा कहना जांच टीम के लिए बड़ा संकेत बन गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अमायरा को स्कूल जाने से डर क्यों लग रहा था? क्या वह किसी तनाव, डर या दबाव में थी?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / “स्कूल नहीं आना चाहती थी…” -अमायरा की मौत ने उठाए सुरक्षा पर सवाल, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

क्या अब ‘अमरीकी नागरिक’ के लिए ईसाई होना जरूरी है?

समाचार

राष्ट्रजागरण की गूंज, भारत की आत्मा का स्वर

ओपिनियन

Good News: राजस्थान को केंद्र से बड़ा तोहफा, 19 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

PM-Modi-CM-Bhajanlal-Sharma
जयपुर

Rajasthan Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में 7000 से ज्यादा टीचर वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Rajasthan Teacher Vacancy 2025
शिक्षा

Saptahik Tarot Rashifal : टैरो साप्ताहिक राशिफल : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह

Saptahik Tarot Rashifal 9 to 15 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.