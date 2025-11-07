“स्कूल नहीं आना चाहती थी…” -अमायरा की मौत ने उठाए सुरक्षा पर सवाल, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की (Neerja Modi School)छात्रा अमायरा (Amayra)की मौत का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। शिक्षा विभाग की जांच टीम ने अमायरा की कक्षा के कई छात्रों से पूछताछ की। इस दौरान दो बच्चों के बयान (Amayra Classmate statement)ने जांच की दिशा बदल दी। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन अमायरा ने कहा था कि वह स्कूल नहीं आना चाहती थी।एक नौ साल की बच्ची का ऐसा कहना जांच टीम के लिए बड़ा संकेत बन गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अमायरा को स्कूल जाने से डर क्यों लग रहा था? क्या वह किसी तनाव, डर या दबाव में थी?
