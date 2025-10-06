SMS अस्पताल अग्निकांड : पर्ची वाली सरकार असंवेदनशील, पूरी तरह विफल… डोटासरा ने पीएम मोदी से कर डाली ये मांग

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में लगी आग से मचा हाहाकार अब राजनीतिक हलचल में भी बदल गया है। आगजनी की घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने SMS अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने की घटना पर कहा, ‘सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई है। सरकार असंवेदनशील है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कहीं आग लगने के कारण तो कहीं एक्सपायर्ड दवाइयों के कारण लोगों की मौत हो रही है लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही… हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 दिनों में कफ सिरप से लोगों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं… अगर पर्ची से सरकार बनेगी तो यही हाल होगा, इसलिए प्रधानमंत्री को समय रहते इस पर्ची वाली सरकार को हटाना चाहिए…।’