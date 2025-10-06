Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS अस्पताल अग्निकांड : पर्ची वाली सरकार असंवेदनशील, पूरी तरह विफल… डोटासरा ने पीएम मोदी से कर डाली ये मांग

Sms Hospital Fire : विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि दमकल की गाड़ियां डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचीं, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया।

जयपुर

image

Savita Vyas

Oct 06, 2025

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में लगी आग से मचा हाहाकार अब राजनीतिक हलचल में भी बदल गया है। आगजनी की घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने SMS अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने की घटना पर कहा, ‘सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई है। सरकार असंवेदनशील है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कहीं आग लगने के कारण तो कहीं एक्सपायर्ड दवाइयों के कारण लोगों की मौत हो रही है लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही… हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 दिनों में कफ सिरप से लोगों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं… अगर पर्ची से सरकार बनेगी तो यही हाल होगा, इसलिए प्रधानमंत्री को समय रहते इस पर्ची वाली सरकार को हटाना चाहिए…।’

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

Jaipur Hospital SMS Fire Updates

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 05:46 pm

Published on:

06 Oct 2025 05:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / SMS अस्पताल अग्निकांड : पर्ची वाली सरकार असंवेदनशील, पूरी तरह विफल… डोटासरा ने पीएम मोदी से कर डाली ये मांग

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

SMS अस्पताल अग्निकांड: 8 मरीजों की मौत, परिजनों और प्रशासन में 7 घंटे बाद बनी सहमति; मुआवजे की घोषणा नहीं

SMS Hospital fire
जयपुर

Weather Alert: राजस्थान में देर रात तक तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain new
जयपुर

आपकी बात: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास किस तरह कायम रखा जा सकता है?

ओपिनियन

Rajasthan: अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा, EC ने किया ऐलान; जानें वोटिंग और रिजल्ट की डेट

By-election announced for Anta Assembly seat
जयपुर

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का तांडव… सीकर में समूची SUV अंडरपास में डूबी; इन जिलों में जमकर हो रही बारिश, आज ओलावृष्टि का अलर्ट

sikar Rain
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.