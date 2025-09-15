Patrika LogoSwitch to English

Jaipur में गरमाई भाषणबाज़ी- ज़ोरदार प्रदर्शन, गर्माया रहा माहौल

सभा स्थल पर नेताओं के भाषण, लोगों की भीड़, मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषण और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी..

जयपुर

Nakul Devarshi

Sep 15, 2025

15 Sept 2025 10:17 pm

Jaipur में गरमाई भाषणबाज़ी- ज़ोरदार प्रदर्शन, गर्माया रहा माहौल

