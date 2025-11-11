मुख्य सचिव का पद खाली, अब किसके हाथ जाएगी राजस्थान की सबसे बड़ी कुर्सी?

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी(Rajasthan Bureaucracy ) में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव आईएएस सुधांश पंत (Sudhansh Pant Transfer)का तबादला कर उन्हें नई दिल्ली स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है। उनके स्थानांतरण के बाद अब राज्य का सबसे अहम प्रशासनिक पद खाली हो गया है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि राजस्थान का अगला मुख्य सचिव(New CS in Rajasthan) कौन होगा? इस पर ब्यूरोक्रेसी में चर्चाएं तेज हो गई हैं।