‘टटलूबाज़’ गैंग की ठगी का तरीका है ‘नायाब’! पुलिस तक है हैरान

जयपुर
•
Nakul Devarshi
Nov 29, 2025
जयपुर पुलिस ने शहर में सक्रिय टटलूबाज गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पाँच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग लोगों को पहले “पैसा दोगुना” करने का लालच देता था और जैसे ही लोग इस झांसे में फंसते, उनसे मोटी रकम ऐंठकर फरार हो जाता था।
Published on:
29 Nov 2025 10:18 pm
