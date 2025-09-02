Jaipur के मन्दिर में बड़ी चोरी, भगवान भी चुरा ले गए चोर

जयपुर के भांकरोटा स्थित केशोपुरा गांव के ठाकुरजी मंदिर(Bada Mandir) में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर लड्डू गोपाल और राधा जी की बहुमूल्य मूर्तियां, दो दर्जन से अधिक चांदी के छत्र और दानपात्र से नगदी ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें तीन बदमाश दिखे। पुजारी की सूचना पर पुलिस(Bhankrota Police) मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। चोरी की वारदात से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।