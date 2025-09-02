Jaipur के मन्दिर में बड़ी चोरी, भगवान भी चुरा ले गए चोर

जयपुर के भांकरोटा स्थित केशोपुरा गांव के ठाकुरजी मंदिर(Bada Mandir) में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर लड्डू गोपाल और राधा जी की बहुमूल्य मूर्तियां, दो दर्जन से अधिक चांदी के छत्र और दानपात्र से नगदी ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें तीन बदमाश दिखे। पुजारी की सूचना पर पुलिस(Bhankrota Police) मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। चोरी की वारदात से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
भारत-चीन के व्यापार संबंधों से राजस्थानी बाजार भरेंगे उड़ान,‘लोकल फॉर वोकल’ और ‘आत्मनिर्भर’ भारत से समझौता नहीं
Patrika Sting: दशहरा मेला में प्रति गेट 50 हजार की डिमांड का भंडाफोड़, पत्रिका रिपोर्टर ने व्यापारी बन किया खुलासा