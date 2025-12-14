14 दिसंबर 2025,

Tourism Crisis हवाई यात्रा पर संकट से पर्यटन पर भी लगे ब्रेक, Christmas-New Year से उम्मीद

Tourism Crisis हवाई यात्रा पर संकट से पर्यटन पर भी लगे ब्रेक, Christmas-New Year से उम्मीद

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Dec 14, 2025

जयपुर के पर्यटन व्यवसाय पर इस बार दिसंबर में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। Flight Cancellation Impact हवाई यात्रा संकट और फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते क्रिसमस और न्यू ईयर Christmas-New Year की रौनक फीकी पड़ती नजर आ रही है। होटल बुकिंग, टैक्सी, गाइड और ट्रैवल एजेंसियों को झटका लगा है। उड़ानों की अनिश्चितता के कारण करीब 20% बुकिंग कैंसिल होने की खबर है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग दिसंबर में 200 से 300 करोड़ के कारोबार की उम्मीद करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात ने चिंता बढ़ा दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट राजस्थान पत्रिका के साथ।

संबंधित विषय:

tourism

Published on:

14 Dec 2025 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Tourism Crisis हवाई यात्रा पर संकट से पर्यटन पर भी लगे ब्रेक, Christmas-New Year से उम्मीद

