Rajasthan में आज 13 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट ।

राजस्थान में आज सोमवार 25 अगस्त को मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी(IMD Alert) के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाडमेर, पाली, सिरोही, नागौर, अजमेर जिले में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन (Heavy Rain)के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली के गिरने की भी आशंका है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा खुलासा; विपक्ष के आरोपों का दिया ये जवाब
राजस्थान में हर तीसरा प्रसव होता है अप्रशिक्षित हाथों से, कैसे रुके शिशु और मां की मौत? पढ़ें रिपोर्ट
Heavy Rainfall 25 August: अलर्ट…अलर्ट…आज इन 3 जिलों में अतिभारी बारिश की संभावना, स्कूलों में छुट्टियां