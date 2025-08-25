Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan में आज 13 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट ।

Rajasthan में आज 13 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट ।

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 25, 2025

राजस्थान में आज सोमवार 25 अगस्त को मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी(IMD Alert) के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाडमेर, पाली, सिरोही, नागौर, अजमेर जिले में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन (Heavy Rain)के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली के गिरने की भी आशंका है।

Updated on:

25 Aug 2025 11:21 am

Published on:

25 Aug 2025 11:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan में आज 13 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट ।

