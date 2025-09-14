Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Alert Rajasthan : राजस्थान- 3 दिन गर्मी, 3 दिन राहत की बारिश… फिर मानसून विदाई की ओर ! Weather Update Today

Weather Alert Rajasthan : राजस्थान- 3 दिन गर्मी, 3 दिन राहत की बारिश… फिर मानसून विदाई की ओर ! Weather Update Today

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 14, 2025

Weather Alert Rajasthan विदाई से पहले मानसून फिर राजस्थान को तर-ब-तर करने की तैयारी में है। 18 और 19 सितंबर को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। लेकिन इससे पहले गर्मी अपना रूप दिखा रही है। शनिवार को प्रदेश के बहुत से स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से चढ़कर 38 तक जा पहुंचा। अभी इसके और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान जहां मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है वहां से मानसून की विदाई तय सी हो गई है। 15 सितंबर से ही प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून के लौट जाने के संकेत दिखाई देंगे।

मानसून की विदाई !

जयपुर मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां बन चुकी हैं। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। वहीं 16 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है।

राजस्थान-35 से 38 तक पहुंचा तापमान

श्रीगंगानगर 38 डिग्री सेल्सियस
चूरू 37 डिग्री सेल्सियस
अलवर 36 डिग्री सेल्सियस
पिलानी 35.8 डिग्री सेल्सियस
जैसलमेर 35.8 डिग्री सेल्सियस
बीकानेर 35.7 डिग्री सेल्सियस
फलौदी 35.6 डिग्री सेल्सियस
संगरिया 35.6 डिग्री सेल्सियस
लूणकरणसर 35.4 डिग्री सेल्सियस
बाड़मेर 35.3 डिग्री सेल्सियस

सबसे कम अधिकतम तापमान पाली का 31.9 डिग्री सेल्सियस

राजस्थान में फिलहाल बारिश का दौर थमने से दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वहीं राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। चूरू में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सिसयस रेकॉर्ड किया गया। सबसे कम अधिकतम तापमान पाली का 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के 10 शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। सिरोही का में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

18 और 19 सितंबर को होगी झमाझम बारिश

वहीं राजस्थान के सात शहरों में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से कम दर्ज किया गया हैं। 14 से 17 सिंतबर तक उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना व्यक्त की है वहीं 18 और 19 सितंबर को जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर,जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा होने का पूर्वानुमान जारी किया है।

Published on:

14 Sept 2025 10:42 am

Jaipur / Weather Alert Rajasthan : राजस्थान- 3 दिन गर्मी, 3 दिन राहत की बारिश… फिर मानसून विदाई की ओर ! Weather Update Today

