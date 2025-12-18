राजस्थान में मौसम का बदला मिज़ाज: बूंदाबांदी के आसार, कड़ाके की सर्दी और कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी (IMD Alert)के अनुसार आज 18 दिसंबर को राजस्थान (Rain In rajasthan)के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में गुरुवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Rajasthan Weather update)सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से जयपुर(Jaipur Weather) सहित कई जिलों में बादल छाने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। इस बदलाव का सीधा असर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा(Rajasthan Weather) और आने वाले दिनों में कोहरे व सर्दी (Cold wave)का प्रभाव और बढ़ सकता है।