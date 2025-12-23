23 दिसंबर 2025,

Weather Update : 28 दिसंबर तक राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम..देखें VIDEO

Abhishek Chaturvedi

Dec 23, 2025

Weather Update राजस्थान के उत्तरी-पूर्वी भागों में आगामी 25 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान गिरने के आसार हैं यानि हल्की सर्दी बढ़ने के संकेत हैं। विभाग के अनुसार इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 28 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सोमवार को जहां प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कोहरा छाया रहा वहीं मंगलवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार से लेकर 26 दिसंबर तक फिलहाल कोहरे को लेकर मौसम विभाग का कोई अलर्ट नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 28 दिसंबर तक यहां आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री के बीच बना रह सकता है। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान के 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा तथा राज्य में कही-कही कोहरा दर्ज किया गया। और अब बात तापमान की। राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान जहां माउंट आबू में 7.7 डिग्री दर्ज़ किया गया वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जोधपुर में 31.8 डिग्री रहा।

Published on:

23 Dec 2025 04:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update : 28 दिसंबर तक राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम..देखें VIDEO

