Mousam Update : जयपुर में बारिश का अलर्ट, भीगने को हो जाएं तैयार, जानें कब तक बरसेगा पानी

Jaipur Rain Alert : मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में गुरुवार को जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश अलवर में हुई।

जयपुर

image

Savita Vyas

Oct 03, 2025

जयपुर। राजस्थान में मौसम ने करवट बदल ली है। राज्य में ट्रफ लाइन और परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने के कारण अगले चार दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। नागौर और आस-पास के जिलों के लिए येलो अलर्ट है, जहां हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा की संभावना है। 4 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान में 5-6 अक्टूबर और पूर्वी राजस्थान में 6 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका है। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश अलवर में और दिन का उच्चतम तापमान श्रीगंगानगर में 37.5°C रिकॉर्ड हुआ।

जयपुर

03 Oct 2025 03:24 pm

