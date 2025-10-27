Patrika LogoSwitch to English

Mousam Update: राजस्थान में बारिश का दौर शुरू, IMD ने इन जिलों में जारी किया अलर्ट

Rain In Rajasthan : मौसम केंद्र के अनुसार 30 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम तेजी से चक्रवात में बदल रहा है और इसके साथ अरब सागर का डिप्रेशन भी सक्रिय है, जिससे राजस्थान में लगातार नमी पहुंच रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

जयपुर

image

Savita Vyas

Oct 27, 2025

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। कार्तिक माह में भी सावन जैसी झमाझम बारिश हो रही है। कोटा में रविवार रातभर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि सवाई माधोपुर में सोमवार अलसुबह बूंदाबांदी हुई। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और आसपास के इलाकों में भी सुबह बारिश दर्ज की गई। चित्तौड़गढ़, टोंक और आसपास के क्षेत्रों में हल्की रिमझिम जारी है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने उदयपुर और कोटा संभाग के छह जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले चार दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

जयपुर

27 Oct 2025 03:46 pm

