Weather Update Today : राजस्थान में 26-27 अगस्त भारी बारिश,इन जिलों में अलर्ट!

राजस्थान में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन(Rajasthan Heavy Rain) प्रभावित हुआ है. नए अलर्ट के मुताबिक, 26 अगस्त को राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसे जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बीकानेर संभाग के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 26 और 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और झालावाड़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
