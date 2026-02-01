Weather Update Today: फरवरी में अप्रेल जैसी गर्मी !… 17 को प्रदेश में बारिश का अलर्ट IMD Forecast

Weather Update Today: मौसम विभाग ने 17 फरवरी को राजस्थान में बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम फिर बदलने जा रहा है। प्रदेश के 34 में से 23 स्थानों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर का 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि सबसे कम अधिकतम तापमान माउंटआबू का 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं 34 स्थानों में से 18 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 17 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.6 पाली का दर्ज किया गया है तो वहीं सबसे अधिक न्यूनतम तापमान फलौदी का 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।