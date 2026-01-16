Weather Update Today: 2 दिन छाएंगे बादल, बरसेंगे या नहीं ! देखें IMD का Alert

Weather Update Today 17-18 जनवरी को राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। इसके असर से 48 घटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होगी और शीतलहर से राहत मिलेगी। ये पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 22 से 24जनवरी के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 16 जनवरी को राजस्थान के 26 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर और अलवर का 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।