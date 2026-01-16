16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Weather Update Today: 2 दिन छाएंगे बादल, बरसेंगे या नहीं ! देखें IMD का Alert

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Jan 16, 2026

Weather Update Today 17-18 जनवरी को राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। इसके असर से 48 घटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होगी और शीतलहर से राहत मिलेगी। ये पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 22 से 24जनवरी के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 16 जनवरी को राजस्थान के 26 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर और अलवर का 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

JLF 2026: द कुलिश स्कूल में सेशन; गणित को रोचक, अर्थपूर्ण और वास्तविक जीवन से जोड़ा

The-Kulish-School-Jaipur
जयपुर

राज्यसभा सदस्य रहा, राजनीति पसंद नहीं आई, लोगों की सेवा करना बेहतर : गजसिंह

जयपुर

डॉक्टर के खिलाफ फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने का मामला

RUHS-College
जयपुर

Rajasthan Bjp: मालवीया के पार्टी छोड़ने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

rajasthan bjp
जयपुर

स्वच्छता प्रहरी रख रहे नजर, व्यापारियों को बना रहे सहयोगी

जयपुर
