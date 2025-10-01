Patrika LogoSwitch to English

Weather Update Today: राजस्थान में फिर Heavy Rain का अलर्ट, 5 अक्टूबर से बढ़ेगी बारिश

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Oct 01, 2025

Weather Update Today मौसम विभाग ने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में 1 से 7 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। वेल मार्क लो प्रेशर उत्तर पूर्वी अरब सागर, सौराष्ट्र तट पर अवस्थित होने। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र और ट्रफ लाइन सक्रिय होने की जानकारी मौसम विभाग ने दी वहीं एक और नया वेल मार्क लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में आज बनने की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार इसके आगामी कुछ घंटो में लगभग पश्चिम की ओर आगे बढ़ने और तीव्र होकर 3 अक्टूबर को उड़ीसा-आंध्रप्रदेश तट पर गहरा अवदाब बनकर आगे बढ़ने की संभावना है।

5 से 7 अक्टूबर के दौरान फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी

मौसम विभाग ने इसी के असर से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। राज्य के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने और 5 से 7 अक्टूबर के दौरान फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। साथ ही बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग द्वारा बुधवार शाम जारी वेदर अपडेट में जयपुर, कोटा, जालौर, करौली, अजमेर, वनस्थली, अलवर आदि स्थानों पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिम राजस्थान में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई।

सबसे ज्यादा बरसात विराटनगर में

सबसे ज्यादा बरसात इस दौरान जयपुर के विराटनगर में 117.0 एमएम दर्ज की गई। इसके बाद धौलपुर के सैपऊ में 12 सेंटीमीटर और सरमथुरा में 11 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। जयपुर के शाहपुरा, सांगानेर, चौमूं और सवाई माधोपुर के बौली में 10-10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर,दौसा, अजमेर, टोंक, बूंदी आदि कई जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने जहां 1 अक्टूबर के लिए प्रदेश के भरतपुर,दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, डीडवाना-कुचामन, नागौर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी कर रखी थी। तो वहीं आगामी कुछ दिनों के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी कर रखी है।

तापमान में भी भारी गिरावट

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शुरू हुए बरसात के दौर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जहां श्रीगंगानगर का 37.3 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं सबसे कम अधिकतम तापमान वाले स्थानों में 27.5 के साथ डूंगरपुर भी रहा। बात करें न्यूनतम तापमान की तो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही का 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर के अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को जयपुर का अधिकतम तापमान लुढ़ककर 30.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया वहीं जयपुर का न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस रहा।

संबंधित विषय:

weather alert

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

01 Oct 2025 09:19 pm

