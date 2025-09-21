Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Update Today : राजस्थान में फिर झमाझम बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी

Weather Update Today : राजस्थान में फिर झमाझम बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 21, 2025

Weather Update Today मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी कर राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना जताई है।

26 सितंबर तक बरसात का दौर

वहीं 22 सितंबर से 26 सितंबर तक बरसात का यह दौर प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभाग और आसपास के जिलों में जारी रहेगा। बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं बांसवाड़ा,चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सिरोही, उदयपुर में 23 सितंबर तक मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटों में भी प्रदेश में कई जगह बारिश दर्ज की गई जिससे वहां गर्मी से हल्की राहत महसूस की गई।

श्रीगंगानगर का रहा प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस

बारिश के बाद अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो प्रदेश में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का रहा। शनिवार को भी प्रदेश के अजमेर, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में कई जगह अच्छी बारिश हुई। वहीं कई जिलों को बारिश का इंतजार बना रहा क्योंकि यहां तापमान भी अधिक रहा और लोग गर्मी से परेशान रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून अब प्रदेश से विदाई की ओर अग्रसर है ऐसे में जाते जाते मानसून प्रदेश के कई हिस्सों को तरबतर करेगा।

अक्टूबर के पहले सप्ताह से राहत की उम्मीद !

इसके बाद माना जा रहा है अक्टूबर के पहले सप्ताह से कुछ हिस्सों में हल्की ठंडक संभव है। फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर जिलों का तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोग गर्मी से परेशान है। अल सुबह और देर शाम तो हल्की ठंडक हो जाती है बाकी दिनभर गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में तापमान में आंशिक गिरावट का पूर्वानुमान भी जताया है। ऐसे में करीब एक सप्ताह बाद बढ़ते तापमान और गर्मी से प्रदेशावासियों को निजात की उम्मीद है।

Published on:

21 Sept 2025 10:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today : राजस्थान में फिर झमाझम बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी

