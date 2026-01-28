Weather Update Today: राजस्थान में 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम, देखिए ये VIDEO

Weather Update Today: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के कोल्ड वेव और फोग बुलेटिन cold wave and fog bulletin में 29-30 जनवरी को Alwar, Bharatpur, Dausa, Deeg, Dholpur, Jhunjhunu, Khairthal-Tijara अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में सुबह के वक्त घना कोहरे का अलर्ट alert जारी किया गया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल तिजारा,कोटपुतली-बहरोड़, सीकर,चूरू, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है।
