Weather Update Today: जानिए, 5 नवंबर तक कैसा रहेगा RAJASTHAN का मौसम, IMD का पूर्वानुमान

Weather Update Today: राजस्थान के कई हिस्सों में बीते 2-3 दिन से धूप नहीं निकली वहीं कई जगह तो drizzling rain रिमझिम बारिश का दौर चला। इस सबसे बीच सर्दी भी जोर पकड़ने लगी। ऐसे में सुबह-सुबह स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और सुबह दफ्तर जाने वालों को खासी परेशानी हुई। लोग दो-तीन दिन एक जैसे मौसम से परेशान हो गए। अब मौसम विभाग ने 5 नवंबर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में dry weather मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान देकर ऐसे लोगों को राहत दी है जो मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे।

5 नवंबर से बरसात से राहत

आइएमडी के अनुसार Rajasthan राजस्थान में 5 नवंबर से बरसात से निजात मिल सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 2,3 और 4 नवंबर को प्रदेश के कोटा और उदयपुर संभागों में कई स्थानों पर बरसात की संभावना जताई है। वहीं इससे भी पहले 1 नवंबर को उदयपुर संभाग में बारिश का forecast पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में अवदाब अवस्थित है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा के जगपुरा में हुई। यहां 57 mm बारिश दर्ज की गई है। Jaipur Meteorological Centre जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने उदयपुर और कोटा संभाग में आगामी 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही जोधपुर संभाग में भी 1 से 4 नवंबर तक बारिश की संभावना बनी हुई हैं।

जयपुर का बढ़ेगा तापमान

बात करें राजधानी जयपुर की तो जयपुर में शुक्रवार को दिन में हल्की गर्मी और उमस जैसा अहसास हुआ जबकि जल्दी सुबह और शाम को मौसम में ठंडक रही। जयपुर का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं Minimum Temperature न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने जयपुर में 4 नवंबर तक बादल छाए रहने और Maximum Temperature अधिकतम तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान जताया है। जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंच जाने और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आने का फोरकास्ट दिया है।