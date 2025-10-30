Weather Update Today: मौसम विभाग का अलर्ट, Rajasthan में फिर बारिश, 3 को वज्रपात,मेघगर्जन की चेतावनी Forecast

Weather Update Today मौसम विभाग ने 2 सप्ताह के मौसम का forecast पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके माध्यम से आइए जानते हैं राज्य में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 नवंबर को प्रदेश के 28 जिलों में thunder मेघगर्जन और thunderstorm वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

3-4 नवंबर को बारिश की संभावना

वहीं 3-4 नवंबर को जोधपुर,बीकानेर, जयपुर,अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने का forecast पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं 7 से 13 नवंबर के बीच राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यत: शुष्क dry रहने और इस दौरान कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। यानि इस दौरान सर्दी का दौर रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकडों में 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दौरान राज्य में औसत यानि सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। Rajasthan की राजधानी जयपुर में बुधवार देर रात से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर गुरुवार को दिनभर जारी रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई जगह हल्की वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान राज्य में सर्वाधिक 10 एमएम बारिश सिरोही के माउंट आबू में दर्ज की गई है। राजस्थान में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 32.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान पाली (जवाई बाँध) में 15 डिग्री दर्ज़ किया गया है।

तापमान में 5 से 10 डिग्री की गिरावट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां अभी जारी रह सकती हैं। आगामी 4-5 दिन प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभाग और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आइएमडी के मुताबिक बारिश के प्रभाव से दक्षिणी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में 5 से 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।