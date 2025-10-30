Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update Today: मौसम विभाग का अलर्ट, Rajasthan में फिर बारिश, 3 को वज्रपात,मेघगर्जन की चेतावनी Forecast

Weather Update Today: मौसम विभाग का अलर्ट, Rajasthan में फिर बारिश, 3 को वज्रपात,मेघगर्जन की चेतावनी Forecast

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Oct 30, 2025

Weather Update Today मौसम विभाग ने 2 सप्ताह के मौसम का forecast पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके माध्यम से आइए जानते हैं राज्य में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 नवंबर को प्रदेश के 28 जिलों में thunder मेघगर्जन और thunderstorm वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

3-4 नवंबर को बारिश की संभावना

वहीं 3-4 नवंबर को जोधपुर,बीकानेर, जयपुर,अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने का forecast पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं 7 से 13 नवंबर के बीच राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यत: शुष्क dry रहने और इस दौरान कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। यानि इस दौरान सर्दी का दौर रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकडों में 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दौरान राज्य में औसत यानि सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। Rajasthan की राजधानी जयपुर में बुधवार देर रात से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर गुरुवार को दिनभर जारी रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई जगह हल्की वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान राज्य में सर्वाधिक 10 एमएम बारिश सिरोही के माउंट आबू में दर्ज की गई है। राजस्थान में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 32.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान पाली (जवाई बाँध) में 15 डिग्री दर्ज़ किया गया है।

तापमान में 5 से 10 डिग्री की गिरावट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां अभी जारी रह सकती हैं। आगामी 4-5 दिन प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभाग और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आइएमडी के मुताबिक बारिश के प्रभाव से दक्षिणी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में 5 से 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 08:09 pm

Published on:

30 Oct 2025 08:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today: मौसम विभाग का अलर्ट, Rajasthan में फिर बारिश, 3 को वज्रपात,मेघगर्जन की चेतावनी Forecast

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

‘पाई स्कूल ओलंपिक्स’ 8 दिसंबर से, सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा आयोजन

जयपुर

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्षः चुनाव सुधार से पहले राजनीतिक दल सुधरें

ओपिनियन

सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर जयपुर में 31 अक्टूबर को निकलेगी राष्ट्रीय एकात्मता शोभायात्रा

जयपुर

आपकी बात: सर्दी की शुरुआत के साथ निराश्रितों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

ओपिनियन

Montha Storm Alert: गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का तांडव, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में झंझावात के साथ भारी बारिश की चेतावनी

cyclonic storm Montha
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.