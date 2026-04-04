Rajasthan SI Exam: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसआई परीक्षा तिथि में नहीं होगा बदलाव, तैयारियां पूरी

दरअसल, 2 अप्रैल 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश जारी किया था, जिसमें एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में शामिल सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को एसआई भर्ती परीक्षा-2025 में बैठने की अनुमति देने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बन गई थी, क्योंकि इससे परीक्षा प्रक्रिया और व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता था।