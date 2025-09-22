Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Update Today राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट, 40 के पास पहुंचा तापमान

Weather Update Today राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट, 40 के पास पहुंचा तापमान

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 22, 2025

Weather Update Today मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में बरसात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग और आसपास के जिलों में आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई। रविवार को भी प्रदेश में कई जगह बरसात हुई। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बरसात दर्ज की गई।

27 सितंबर तक उदयपुर, कोटा में बरसात

मौसम विभाग ने 23 सितंबर से 27 सितंबर तक प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, भीलवाड़ा,चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़,प्रतापगढ़,राजसमंद, सलूंबर, सिरोही,उदयपुर में कहीं मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम 5-6 दिन शुष्क रहने का अनुमान है।

राजस्थान में 40 के पास पहुंचा तापमान

श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चूरू में 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं पिलानी में अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसी तरह जैसलमेर का 37.8, फलौदी और संगरिया 37.4, बीकानेर का 37.3, फतेहपुर का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में 16 स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।

Published on:

22 Sept 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट, 40 के पास पहुंचा तापमान

