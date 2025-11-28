Weather Update Today: राजस्थान में बारिश, शीतलहर, घने कोहरे का अलर्ट, पारा भी गिरेगा IMD Alert

Weather Update Today मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दो दिन बरसात के बाद तापमान में गिरावट आने और कोहरे के साथ शीतलहर चलने का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। नए पश्चिमी विक्षोभ Western Disturbance के सक्रिय होने से आज 28 नवंबर को जयपुर, अजमेर, और उदयपुर संभाग और इनके आसपास के क्षेत्रों में कई जगह हल्की बारिश और बूंदाबांदी की खबर है। 29-30 नवंबर को राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इसके साथ ही दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान temperature में फिर 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं शीतलहर COLDWAVE चलने की संभावना है।