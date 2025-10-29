Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update Today: राजस्थान में 6 दिन बारिश, वज्रपात की चेतावनी, गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain

Weather Update Today: राजस्थान में 6 दिन बारिश, वज्रपात की चेतावनी, गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Oct 29, 2025

Weather Update Today मौसम विभाग IMD ने 30 और 31 अक्टूबर को कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर,भरतपुर और जोधपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ कुछ स्थानों पर Rain बरसात होने की संभावना जताई है। 1 से 4 नवंबर तक कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना है। वहीं 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जोधपुर संभाग में भी वर्षा की संभावना बनी है लेकिन 2 अक्टूबर से जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी

प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने आगामी दो दिन मेघगर्जन और वज्रपात की भी alert चेतावनी जारी की है। वहीं बात करें राजधानी जयपुर की तो जयपुर में 30 और 31अक्टूबर को आंशिक बादल छाए रहने और 1 से 4 नवंबर तक आसमान मुख्यत : साफ रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई है। वहीं कहीं कहीं पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश डूंगला (चित्तोड़गढ़) में 68.0 मिमी दर्ज़ की गई| पिछले 24 घंटों में उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश व दक्षिणी-पूर्वी भागों में हल्की मध्यम बारिश दर्ज हुई है। Rain बारिश के प्रभाव से दक्षिणी व पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में 5 से 12 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है।

अधिकतम तापमान में 12 डिग्री तक की गिरावट

राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 30 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना हैं। हालांकि भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 तक जारी रहने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में 31 अक्टूबर से आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। बारिश के प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में 5 से 12 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री (सामान्य से 13.7 डिग्री कम) भीलवाड़ा में दर्ज किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today: राजस्थान में 6 दिन बारिश, वज्रपात की चेतावनी, गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे SMS अस्पताल, विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी और कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करके लाए गए छात्र का जाना हाल

CM Bhajanlal In SMS Hospital
जयपुर

आपकी बात: छोटी-छोटी बातों पर बच्चों के गुस्सा होने को कैसे नियंत्रित किया जाए?

ओपिनियन

एशियन यूथ ओलंपिक : मुएथाई खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, अल्फोंसा को ब्रॉन्ज मेडल

जयपुर

Rain Alert: किसी भी वक्त शुरू हो सकती है झमाझम बारिश, इतने जिलों के लिए IMD का नया अलर्ट जारी

rain alert
जयपुर

भारतीयों के लिए धुंधलाती अमरीकी सपनों की चमक

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.